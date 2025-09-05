В Госдуме предложили отменить транспортный налог для россиян

102

В России могут отменить транспортный налог. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил рассмотреть инициативу – платить не за факт владения автомобилем, а за интенсивность пользования им.

Данную схему налогообложения парламентарий назвал более справедливой.

"Человек платит за имущество, стоимость которого снижается каждый год",- заявил председатель партии в интервью ТАСС.

По его мнению, сбор в существующем виде необходимо отменить вовсе.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" разработали законопроект о скидке в 50% на оплату транспортного налога, если водителя не штрафовали в течение года за нарушение ПДД.