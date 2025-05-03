Россиянам напомнили о графике работы на 7 мая

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Рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным, напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Он объяснил, что 8 мая — обычный выходной, который перенесли с 23 февраля.

«23 февраля был нерабочим праздничным днем, но в связи с тем, что совпало с выходным, то выходной воскресный день был перенесен на 8 мая»,— пояснил «РИА Новости» парламентарий.

В конце апреля и начале мая россиянам выпало две укороченные рабочие недели по три дня каждая. На этой неделе россияне работали с 28 по 30 апреля, на следующей — с 5 по 7 мая.