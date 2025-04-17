Путин призвал навести порядок с семейной ипотекой, которую банки облагают комиссией

На заседании президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни Владимир Путин заявил, что необходимо не допустить хаоса в градостроении. Также президент поручил навести порядок с семейной ипотекой, так как банки облагают ее собственной комиссией, пишет Смотрим.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова в программе "Сигналы точного времени":
Прежде всего, я считаю, что надо разработать единый стандарт расчета полной стоимости кредита и запретить банкам навязывать всем дополнительные услуги. Как это прекратится, банки перестанут зарабатывать на таких схемах, и тогда кредит будет прозрачный. Для нас с вами будет понятно, как он будет рассчитываться, сколько он конкретно будет стоить, на что можно рассчитывать. То есть не под 6% сегодня взяли кредит, а еще плюс дополнительные наценки. Здесь уже будет прозрачно, сколько кредит конкретно будет стоить, и он должен во всех банках быть одинаков.
Плюс, я считаю, не должно быть лимитов никаких в 12% и 6%, потому что каждый человек и каждая молодая семья должны понимать, сколько они должны еще дополнительно заработать денег, чтобы погасить все эти долги. 30 лет составляет срок кредита, и если жилье дорожает, оставшуюся часть кредита – хотя бы на сегодняшний день – как это можно заработать или добрать по текущей рыночной ставке, я вообще не представляю. Рыночная ставка на сегодняшний день 27%, поэтому лимиты не должны быть.