Путин призвал навести порядок с семейной ипотекой, которую банки облагают комиссией

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На заседании президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни Владимир Путин заявил, что необходимо не допустить хаоса в градостроении. Также президент поручил навести порядок с семейной ипотекой, так как банки облагают ее собственной комиссией, пишет Смотрим.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова в программе "Сигналы точного времени":