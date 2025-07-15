Госдума в I чтении одобрила проект об увеличении штрафов за навязывание услуг

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Государственная дома (ГД) на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 1 млн рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом 15 июля сообщила на сайте ГД.

«В соответствии с документом может быть усилена административная ответственность за навязывание гражданам приобретения дополнительных товаров, работ, услуг или заключения иных договоров, которые обязывают потребителя такие товары или услуги в дальнейшем приобрести», — говорится в публикации.

Отмечается, что максимальный размер штрафа для физических лиц будет увеличен с 4 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юридических — с 40 тыс. рублей до 1 млн, пишут "Известия".