Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников

В России планируют выработать предложения по снижению нагрузки на школьников. Об этом сообщил 12 августа председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин в Telegram-канале, пишут "Известия".

По его словам, большинство россиян придерживаются мнения, что необходимо снизить нагрузку на школьников, поскольку она избыточна. Кроме того, многие россияне считают, что важно изменить подходы к домашнему заданию в части «формализма», так как ученики прибегают к использованию ИИ и различных программ. При этом нужно сохранить домашние задание с целью закрепления материала и развития в том числе творческого подхода.

«Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — рассказал Володин.

Ранее, 9 августа, Володин предложил обсудить отмену домашних заданий для школьников, объяснив это чрезмерной нагрузкой на учеников. По его словам, дети уже перегружены, поскольку в среднем за учебой они проводят по 8–10 часов в день.