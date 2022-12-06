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2500 особей погибшей каспийской нерпы нашли на берегу в Дагестане

6 декабря 2022 13:16
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2500 погибшей каспийской нерпы нашли на берегу

В Дагестане произошла массовая гибель нерп в минувшие выходные на расстоянии 200 км недалеко от берегов Махачкалы. Сначала речь шла о 700 особях животных, а теперь же идет о двух тысячах.

Напомним, каспийская нерпа занесена в красную книгу. За последние 10 лет такого мора не наблюдалось. Со слов специального корреспондента из Махачкалы Лейлы Магомедовой, гибель нерп является масштабной экологической трагедией.

Специалисты природоохранных структур продолжают подсчитывать количество погибших тюленей, точная причина смерти устанавливается. Минприроды региона предполагает, что это связано с естественными факторами.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил о том, что изучением гибели тюленей занимаются совместно ученые РАН из института сердца, Прикаспийского института биологических ресурсов, Всероссийского научного исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 15 декабря они назовут точное количество погибших нерп.

В ареале их обитания на сегодня насчитывается 3000 особей. Исследуются все территории. К 15 декабря ученые смогут обозначить морскую зону, где произошла трагедия, для этого собирается информация о подземных толчках, течении вод, направлении ветра, пишет Смотрим.

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