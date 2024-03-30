Турецкой авиакомпании запретили полеты через Европу из-за связи с Россией

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ЕС запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу из-за связи с РФ, сообщает издание Turizm Guncel.

Отмечается, что руководство стран – членов Евросоюза получило соответствующее уведомление 28 марта. Решение в этот же день вступило в силу.

По данным издания, в ходе исследования выяснилось, что созданная в 2022 году авиакомпания Southwind Airlines якобы управляется российскими подсанкционными структурами.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США приходили в турецкие предприятия и финансовые учреждения и угрожали им за сотрудничество с Россией, пишет РЕН.ТВ.