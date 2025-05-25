россияне жалуются на ядовитых жуков в отелях во Вьетнаме и в Индонезии

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Российские туристы жалуются на ядовитых жуков в кроватях отелей во Вьетнаме и в Индонезии. Насекомые оставляют ожоги на коже.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Российские туристы пожаловались... они всё чаще стали находить неприятных томкатов в своих номерах. В Азии сейчас как раз сезон этих красно-чёрных насекомых», — говорится в материале.

Уточняется, что сами насекомые не кусаются, однако они выделяют яд педерин, если их раздавить. По токсичности данное вещество превосходит яд кобры.

«На коже появляются жуткие волдыри и ожоги, а потом часто остаются шрамы», — уточняется в статье.

После контакта с ядом могут также появляться лихорадка, боль в суставах и рвота.

По рассказу одной из туристок, она получила ожог лица в отеле из-за такого насекомого, пишет РТ.