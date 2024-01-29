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Граждан РФ и Таджикистана подозревают в нападении на храм в Стамбуле

29 января 2024 09:10
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Граждан РФ и Таджикистана подозревают в нападении на храм в Стамбуле

В Стамбуле (Турция) двое неизвестных совершили вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. По информации МВД Турции, среди подозреваемых оказался гражданин РФ. URA.RU собрало главную информацию к этому часу.

Нападение на католическую церковь в Стамбуле произошло 28 января около 11:40 по местному времени. В римско-католической церкви Санта-Мария в это время шла воскресная месса. Двое неизвестных в масках начали беспорядочно стрелять у входа в церковь, где было около 50 человек. В результате обстрела скончалось два человека. После обстрела злоумышленникам удалось скрыться.

Власти Турции решительно осудили вооруженное нападение. Поиск нападавших начали сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Для расследования происшествия назначены заместитель прокурора и два прокурора. Утром 29 января удалось поймать подозреваемых в убийстве. Об этом сообщила глава МВД Турции Али Ерликая. Их направили для проведения следственных мероприятий в управление безопасности Стамбула, пишет Ура.ру.

В рамках расследования дела всего задержали 47 человек. Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, в том числе — граждане РФ и Таджикистана. В МВД Турции полагают, что они участники «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в РФ). Позже ИГ взяла на себя ответственность за нападение на храм.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России

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