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Экономист предложил Западу лишить Россию лекарственных препаратов

23 апреля 2023 12:22
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Экономист предложил Западу лишить Россию лекарственных препаратов

Запад должен распространить санкции против России на товары первой необходимости, в том числе на лекарственные препараты. Такое мнение выразил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр.

Его слова приводит газета Der Spiegel.

Фельбермайр подчеркнул, что ещё много секторов могут оказать сильное давление на Россию.

«Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность. Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно», — сказал он.

При этом политическое давление на Москву было бы более эффективным, если бы россиянам не хватало товаров первой необходимости, уверен он. Слова экономиста приводит РИА Новости.

Ранее Росздравнадзор, комментируя сообщения СМИ о якобы дефиците в стране ряда лекарственных препаратов, в том числе «Месалазина» и «Остеогенона», заявил, что в России нет нехватки лекарств по международным непатентованным наименованиям, пишет РГ.

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