Туристические возможности Самарской области представят на крупнейшей выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT

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В период с 16 по 18 марта 2023 года в Москве пройдет 29-я международная туристическая выставка MITT — крупнейшая туристическая выставка России в категории «Туризм и отдых». Самарская область будет представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут ведущие организации отрасли туризма региона.

Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии. От Правительства Самарской области делегацию представят заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов и руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачева.

На выставке состоится подписание ряда соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Самарской области и АО «АВТОВАЗ», Федерацией Рестораторов и Отельеров России, а также соглашение будет подписано между министерством туризма Самарской области и ПАО «Сбербанк».

На выставке MITT состоится презентация национального туристического маршрута и туристической программы «Все оттенки Жигулевского» для ведущих туроператоров России.

В дни проведения выставки запланированы рабочие встречи представителей Правительства Самарской области с руководством «Корпорации ТУРИЗМ.РФ» с целью обсуждения инвестиционных проектов в сфере туризма, с представителями ПАО «Мобильные системы» по вопросу реализации проектов цифровизации отрасли туризма и Russian Hospitality Awards с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО