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Самарская область заняла три призовых места на премии «Лидеры туристической индустрии ПФО»

22 июля 2025 10:59
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Самарская область заняла три призовых места на премии «Лидеры туристической индустрии ПФО»

В Йошкар-Оле в главном зале Дворца Молодежи прошло награждение победителей премии «Лидеры туриндустрии Приволжского Федерального Округа».

Премия проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Основная задача премии – совершенствование туристической инфраструктуры, улучшение уровня обслуживания и продвижение туристических возможностей территории. Участие в премии позволяет организациям укрепить деловую репутацию и привлечь новых клиентов. Победители не только удостаиваются почетных наград, но также имеют возможность обменяться лучшими практиками с другими участниками рынка.

В номинации «Экологический туризм в ПФО» золото завоевала Самарская область (флагманы направления — «Жигулевский заповедник», Национальный парк «Самарская Лука»).

В номинации «Детский туризм ПФО» у Самарской области – серебро. Флагманы направления – ООО «Сказка странствий», ООО «Профцентр-Самара».

Серебро у Самарской области и в номинации «Приключенческий туризм и активный отдых в ПФО». Флагманы направления – Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода».

Премия оценивает вклад компаний и учреждений в развитие туристической отрасли. Победа служит подтверждением высокого качества сервиса и привлекательности природных достопримечательностей региона.

«Победа сразу в трех номинациях престижной премии – это признание большого потенциала Самарской области. Мы гордимся этими достижениями и будем продолжать развивать туристические возможности нашего региона», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Фото предоставлено Министерством туризма Самарской области

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