Самарская область - в топ-10 в России по популярности отдыха по программе туристического кешбэка

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Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка весной 2022 года.

2-ой этап программы весеннего туристического кешбэка стартует 15 марта для отдыха по России до конца июня. Условия программы не изменились: оплата с карты «Мир» вернет 20% суммы, но не более 20 тысяч рублей, за отдых от 3 дней / 2 ночей.

В санаториях Самарской области путевка по кешбэку обойдется, в среднем, 3260 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

По данным портала Санатории-России.рф, первую десятку по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в этом году составляют Ставропольский край, Краснодарский край, Башкортостан, Крым, Татарстан, Алтайский край, Москва, Ленинградская область, Тюменская область и Самарская область.

Здравницы России предлагают программы лечения всех систем организма. Сегодня самая актуальная - восстановление после COVID-19. Традиционным спросом пользуются программы лечения опорно-двигательного аппарата, кардиологические заболевания и проблемы желудочно-кишечного тракта. В санаториях востребованы все услуги, от фитобочки и ванн для массажа до аппаратных физиопроцедур.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России по программе кешбэка в 2022 году.