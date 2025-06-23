Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

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Россия планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам (Мьянме, Иордании и Бахрейну - прим. ТАСС) соглашения будут заключены в 2025 году", - сказал он.

Глава департамента объяснил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой. "Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ (Восточном экономическом форуме - прим. ТАСС) соглашение с Мьянмой подпишем", - уточнил он.

Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Оно позволит увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз, добавил Кондратьев.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".