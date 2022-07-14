Российские власти стараются завлечь туристов в Крым

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На фоне закрытых аэропортов власти прилагают массу усилий, чтобы завлечь туристов в Крым. Новым изобретением Ростуризма стали «единые» билеты или мультимодальные перевозки.

«Для удобства туристов собрали полезную памятку с вариантами маршрутов до Крыма из городов России. Купить «единые» билеты в Крым можно либо на сайте РЖД, если вы едете через Анапу, либо на сайте Гранд Сервис Экспресс, если вы едете через Керчь», — пишет в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

На сайте РЖД можно оформить «единый» билет к городам-курортам Крыма с отправления 10 июня по 4 сентября 2022. Мультимодальные перевозки пассажиров осуществляются с железнодорожного вокзала Анапы до Симферополя и в обратном направлении.

Таким образом, российские туристы могут отправиться на поезде с любой станции до железнодорожного вокзала Анапа и там совершить пересадку в автобус.

При этом, покупая «единый» билет поезд + автобус онлайн, пассажир указывает пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: «откуда» − Самара, «куда» − Симферополь или в обратном направлении, пишети Обозрение.

Покупателю одновременно оформляется билет на проезд в поезде и талон на автобус. Стоимость проезда на автобусе Анапа – Симферополь составляет 1 100 руб. Для детей до пяти лет проезд в автобусе бесплатный, однако талон с указанием отдельного места оформляется и на них.

Организатор автобусных перевозок – АНО «Единая транспортная дирекция» . Перевозчики сообщают, что у пассажира есть возможность оформить талон на автобус в рамках «единого» билета и после покупки ж/д билета, но оформление прекращается за 24 часа до начала поездки на автобусе. Возврат неиспользованных талонов прекращается за 12 часов до начала поездки.

Еще один путь в Крым предлагает транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс». Первый в России частный пассажирский ж/д перевозчик сообщает на своем сайте, что с 27 июня до 11 сентября 2022 года для доставки россиян в Крым назначен поезд № 195/196 сообщением Москва – Керчь. В составе поезда семь вагонов купе и семь плацкартных вагонов.

Пассажирам доступны три варианта билетов с фиксированной стоимостью:

Проезд только по железной дороге на поезде Москва – Керчь. Билет в плацкартный вагон – 4193 руб., в купе – от 7022 до 8500 руб.

Проезд по мультимодальному маршруту: поезд Москва – Керчь + автобус Керчь – Алушта. Билет на автобус 1000 руб.

Проезд по мультимодальному маршруту Москва – Керчь + автобус Керчь – Ялта. Билет на автобус 1100 руб.

«В маршрутной сети поездов «Таврия» направление Москва – Керчь стало восемнадцатым. Всего сейчас на полуостров Крым курсирует 17 пар поездов и 3 прицепные группы. Для организации перевозки по маршруту Москва – Керчь были взяты в аренду дополнительные вагоны. Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступило 42000 билетов», — указано на сайте перевозчика.

Поезд отправляется с Казанского вокзала Москвы в 01:05 и прибывает на станцию Керчь Южная Новый Парк на следующий день в 10:47. Поезд останавливается в Рязани, Мичуринске, Придаче (Воронеж Южный), Ростове-на-Дону и Тамани. Время в пути в Крым 33 часа 42 минуты.

В Москву поезд отправляется со станции Керчь Южная Новый Парк в 15:37 и прибывает на Казанский вокзал на следующий день в 23:55. Время в пути 32 часа 23 минуты.

Кроме того, есть третий вариант, как добраться до Крыма летом 2022 года, не используя личный автомобиль. Ростуризм предлагает на самолете долететь до Сочи, пересесть на электропоезд «Ласточка» до ж/д вокзала Адлера, оттуда уже ехать на поезде до Симферополя.