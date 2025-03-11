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В Самарской области повысят тарифы на речные перевозки

11 марта 2025 13:47
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В Самарской области повысят тарифы на речные перевозки

В марте 2025 года в Самарской области решили установить новые предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Изменения коснулись четырех пригородных маршрутов. Соответствующий приказ представил департамент ценового и тарифного регулирования региона.

Тарифы проиндексировали на маршрутах Самара – Рождествено, Самара – Зольное, Самара – Винновка, Самара – Ширяево. Новые цены будут действовать в 2025 году. Полный билет до Рождествено будет стоить 105 рублей, детский – 53 рубля, пишет Самара-КП.

Максимальная стоимость полного билета до Винновки составит 164 рубля, детского – 82 рубля. Самый дорогой полный билет из Самары до Зольного обойдется в 190 рублей, детский – в 95 рублей. До Ширяево придется заплатить 152 и 76 рублей соответственно. 

 

 

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