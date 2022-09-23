В Самарской области откроют водный маршрут до Сызрани на скоростных судах

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К началу новой навигации 2023 года скоростных «Валдаев» в Самаре может стать еще больше. Вместе с тем увеличится и число маршрутов, куда можно добраться на этом красавце.

«Валдай 45Р» — речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях. Предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток. Судно ввели в эксплуатацию в 2018 году, серийное производство началось в 2019-м. Пассажировместимость — 45 человек, скорость — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

— Новые суда позволят увеличить частоту рейсов по уже существующим направлениям, Самара — Ширяево и Самара — Винновка, а также дополнить новыми маршрутами. Например, будет проработан вопрос организации маршрута до Сызрани, — сообщили в Министерстве туризма Самарской области.

По словам представителей министерства, запуск скоростных судов можно считать успешным. «Валдаи» ходят практически забитыми. С момента старта навигации в конце июля 2022 года на них успели прокатиться больше 12 тысяч пассажиров.

Первый «Валдай» привезли в Самару в мае 2022 года. Изначально его обещали пустить в рейсы до Ширяево 1 июля. Но в итоге первый официальный рейс состоялся только в конце месяца. Второе скоростное судно в Самару доставили в начале августа, пишет 63.ру.