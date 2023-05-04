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В Самаре наградили сотрудников предприятия-перевозчика

4 мая 2023 18:42
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в Самаре наградили сотрудников предприятия-перевозчика

В областной столице грамотами и призами были отмечены сотрудники автотранспортного предприятия, принявшие самое активное участие в месячнике по благоустройству. 
 
Самое пристальное внимание уделили состоянию подвижного состава. Так, были награждены победители акции «Чистый автобус» – экипажи, внешний вид транспортных средств которых удостоился похвалы и пассажиров, и жюри конкурса.
 
Победителем конкурса стал экипаж транспортного средства, курсирующего по маршруту № 47 (от Юнгородка до Хлебной площади). Автобус, на котором работает отличившийся экипаж, постоянные пассажиры узнают издалека – его салон украшен изображениями кошек и других животных, что создает теплую, уютную атмосферу

Работа по наведению чистоты в подвижном составе на территориях транспортных парков и депо проводится сотрудниками всех профильных муниципальных предприятий и частных организаций-перевозчиков регулярно

Теги: Городской транспорт

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