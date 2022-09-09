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В День города скорректирована схема организации дорожного движения в Самаре

9 сентября 2022 18:55
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Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятий, посвященных общегородскому празднику – Дню города Самара – в региональной столице будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 18:00 до 21:00 10 сентября 2022 года – по Волжскому проспекту на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;

- с 08:00 до 23:59 11 сентября 2022 года – по улице Шостаковича на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;

- с 17:00 до 23:00 11 сентября 2022 года – по улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Самарской, по улице Молодогвардейской на участке от улицы Льва Толстого до улицы Ульяновской, по улице Красноармейской на участке от улицы Фрунзе до улицы Самарской, по улице Чапаевской от улицы Льва Толстого до улицы Вилоновской, по улице Галактионовской на участках от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской и от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской (данное ограничение не распространяется не только на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, но и на городской общественный транспорт).

Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих улицах:

- с 08:00 до 21:00 10 сентября 2022 года – по Волжскому проспекту на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;

- с 18:00 10 сентября 2022 года до 23:59 11 сентября 2022 года – по улице Чапаевской на участке от улицы Льва Толстого до улицы Вилоновской, по улице Шостаковича на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской, по улице Красноармейской на участке от улицы Фрунзе до улицы Самарской, по улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Самарской, по улице Молодогвардейской на участке от улицы Льва Толстого до улицы Ульяновской, по улице Галактионовской от улицы Льва Толстого до улицы Ульяновской.

- с 10:00 до 23:00 11 сентября 2022 года – по улице Самарской на участке от улицы Некрасовской до улицы Вилоновской (данная запрещающая мера не распространяется на общественный транспорт).

Кроме того, по скорректированным схемам будет следовать общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.

Более подробно с временными схемами движения городского пассажирского транспорта с 18:00 до 21:00 10 сентября 2022 года и с 08:00 до 23:59 11 сентября 2022 года и временными схемами организации дорожного движения в вышеуказанные периоды можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

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