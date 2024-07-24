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 Уже с 23:00 25 июля будет введено ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина
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 Уже с 23:00 25 июля будет введено ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина

24 июля 2024 20:52
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В частности по улице Антонова-Овсеенко, на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, трамваи ходить не будут.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара, в связи с производством работ по ремонту и модернизации теплотрассы движение транспорта по улице Антонова-Овсеенко, в районе дома № 80 по улице Ивана Булкина (в направлении движения к улице Авроры), будет ограничено с 23:00 25 июля 2024 года до 06:00 6 августа 2024 года.

В частности по улице Антонова-Овсеенко, на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, трамваи ходить не будут.

Напомним, что в качестве компенсационной меры с пятницы по понедельник (26–29 июля 2024 года) будет работать бесплатный автобусный маршрут. С 05:30 до 22:30 бесплатные автобусы проследуют по улице Антонова-Овсеенко от остановки «Улица Ивана Булкина» до остановки «Улица Ставропольская», находящейся на улице XXII Партсъезда. Интервал движения составит 5-12 минут.

С 23:00 25 июля 2024 года до 05:00 30 июля 2024 года движение городского электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок трамваями организуют по скорректированной схеме следующим образом:

- трамвайный маршрут № 13 «Костромской переулок – Постников овраг»:

в прямом направлении – Костромской переулок – улица Земеца – улица Победы – улица Советская – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда, а далее, после закрытого для движения трамваев участка (либо пересадки с бесплатного автобуса), – улица Гаражная – Четвертый проезд – улица Врубеля;

в обратном направлении – улица Врубеля – Четвертый проезд – улица Гаражная, а далее, после закрытого для движения трамваев участка (либо пересадки с бесплатного автобуса), – улица XXII Партсъезда – улица Ставропольская – улица Советская – улица Победы – улица Земеца – Костромской переулок;

- трамвайный маршрут № 4 «Постников овраг – Железнодорожный вокзал – станция метро «Победа» – Постников овраг»:

в прямом направлении – улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Урицкого – улица Пензенская – улица Дачная – улица Тухачевского – улица Партизанская – улица Аэродромная – улица Промышленности – улица Гагарина – улица XXII Партсъезда;

в обратном направлении – улица XXII Партсъезда – улица Гагарина – улица Промышленности – улица Аэродромная – улица Партизанская – улица Тухачевского – улица Дачная – улица Пензенская – улица Урицкого – улица Красноармейская – улица Арцыбушевская – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая;

- трамвайный маршрут № 23 «Постников овраг – Станция метро «Победа» – Постников овраг»:

в прямом направлении – улица XXII Партсъезда – улица Гагарина – улица Промышленности – улица Аэродромная – улица Партизанская – улица Тухачевского – улица Дачная – улица Пензенская – улица Урицкого – улица Красноармейская – улица Арцыбушевская – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая;

в обратном направлении – улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Урицкого – улица Пензенская – улица Дачная – Тухачевского – улица Партизанская – улица Аэродромная – улица Промышленности – улица Гагарина – улица XXII Партсъезда;

- трамвайный маршрут № 22 «15-й микрорайон – Улица Чапаевская»:

в прямом направлении – улица XXII Партсъезда – улица Ставропольская – улица Советская – улица Ташкентская – улица Демократическая – улица Ново-Садовая;

в обратном направлении – улица Ново-Садовая – улица Демократическая – улица Ташкентская – улица Советская – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда.

Временно – с 23:00 25 июля 2024 года до 05:00 30 июля 2024 года – движение по муниципальному маршруту регулярных перевозок трамваем № 2 «Постников овраг – Юнгородок» будет прекращено.

Кроме того, с 23:00 25 июля до 06:00 6 августа 2024 года по временным схемам будут следовать троллейбусы маршрута № 15 и автобусы маршрутов №№ 30, 35, 99 и 229.

Подробно с временными схемами ограничения движения и организации движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Теги: Самара

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