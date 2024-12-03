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Топ-5 городских объектов, которых стоит опасаться автомобилистам

3 декабря 2024 12:58
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Топ-5 городских объектов, которых стоит опасаться автомобилистам

«Согласие» проанализировало статистику по ОСАГО за 2024 год.

Все мы хотя бы раз при просмотре новостей встречали видео, как машина врезается в забор или шлагбаум, сносит при неудачном развороте рекламный щит или как-то иначе повреждает городское или частное имущество. Но кто за это платит? И что страдает чаще всего?

Как известно, при наличии полиса ОСАГО подобные инциденты покрываются страховой компанией в лимите до 400 тыс. рублей. Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали, что из объектов благоустройства страдало чаще всего в 2024 году.

Первое место этого рейтинга заняли шлагбаумы – на инциденты, связанные с их повреждениями, пришлось 13,2 %. За ними следуют барьерные ограждения различного типа – бетонные, металлические и т.д. На них пришлось 13,0 % случаев, и они же стали самой дорогой группой проанализированных инцидентов – было выплачено более 11 млн рублей.

Третье место среди самых часто повреждаемых предметов заняли ворота (10,3 %), а следом за ними с небольшим отставанием идут здания и сооружения (10,2 %). Среди этой категории преобладали АЗС и магазины, а страдали чаще всего в проанализированных случаях опорные конструкции и фасадная отделка. Финальное место в нашем топ-5 заняли столбы, на которые пришлось 6,6 %.

Также специалисты «Согласия» отметили, что за случаи столкновения автомобилей с другим имуществом, за исключением авто, только по ОСАГО в 2024 году было выплачено более 68 млн рублей.

Теги: БДД

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