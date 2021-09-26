С 25 сентября изменилась схема движения транспорта в районе развязки на Ново-Садовой/Советской Армии 

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От АЗС «Татнефть» до улицы Советской Армии движение осуществляется по дублеру на нечетной стороне в обоих направлениях, а далее разведено:

- в направлении «в город» – по дублеру от улицы Советской Армии до дома № 174 по улице Вторая просека (транспорт, которому необходимо следовать в центр Самары, будет двигаться по улице Советской Армии и выезжать на улицу Ново-Садовую в районе дома № 220 по улице Советской Армии);

- в направлении «из города» – по дублеру нечетной стороны (движение по дублеру будет начинаться в районе дома № 283 по улице Ново-Садовой).

Фото: администрация Самары