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Почти каждый второй россиянин считает необходимым ограничить вождение самокатов

9 июня 2021 12:10
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Почти каждый второй россиянин считает необходимым ограничить вождение самокатов

В Санкт-Петербурге приостановили работу сервисов аренды самокатов. По мнению практически каждого второго россиянина, необходимо вводить законодательные ограничения для вождения самокатов и электросамокатов.
49% граждан — за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов: «На очень жестком уровне. Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!» Судя по комментариям опрошенных, чаще всего считают необходимым ограничивать скоростной режим (максимум до 10—20 км/ч). Нередко предлагают выделить отдельную категорию водительских прав, а следовательно, самокатчикам потребуется проходить медкомиссию и сдавать экзамены на право управления транспортным средством. Некоторые считают, что достаточно запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Россияне также предлагали ввести возрастной режим для самокатчиков и обязать их носить защитную экипировку.

Среди мужчин больше как тех, кто считает, что необходимо регулировать езду на самокатах на законодательном уровне (52% против 45% среди женщин), так и тех, кто против ограничений (24 и 21% соответственно). Чем старше россияне, тем больше среди них сторонников регулирования езды на самокатах и электросамокатах: 39% среди россиян до 34 лет и 58% среди тех, кому 45 и более лет.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 375
Время проведения: 29—31 мая 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: городской транспорт ограничения самокат электросамокат

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