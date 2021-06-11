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Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга

11 июня 2021 11:40
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Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга

После утверждения соглашения с властями города о введении правил для пользователей некоторые сервисы краткосрочной аренды электросамокатов вернулись к оказанию услуг в Петербурге. Так, о своем возвращении пятницу, 11 июня, сообщила в Instagram компания Molnia.

В публикации сказано, что сервис подписал с комитетом по транспорту соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

«Конечно, мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. Мы не хотим видеть в новостях травмы, драки и ДТП с участием электросамокатов», — пояснили в компании.

Представители Molnia отметили, что в этом месяце зоны катания в центре будут ограничены, а скорость движения самокатов снижена до 20 км/ч.

Кроме того, на улицы Петербурга вернулся и кикшеринг Whoosh, сообщили в пресс-службе компании.

Для самокатов будут действовать дополнительные ограничения в период Евро-2020: на тротуарах и в зонах массового скопления людей ограничат скорость 10 км/ч до 12 июля. Кроме того, нельзя будет передвигаться и размещать самокаты на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской и Дворцовой набережных.

Ранее, 9 июня, в Санкт-Петербурге стали недоступны для аренды электросамокаты ряда работающих в городе кикшеринговых сервисов, в частности, Whoosh, Urent и Molnia.

С 8 июня власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов в центре города до 10 км/ч. Стало известно, что ограничение действует на 20 улицах в Петроградском и Центральном районах, пишут "Известия".

Теги: аренда городской транспорт самокат электросамокат

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