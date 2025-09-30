льготный утильсбор продолжит распространяться на массовые модели

154

Льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора продолжат действовать для востребованных у россиян автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Сумма утильсбора останется той же – 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за машину старше трех лет.

"Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки – льготных коэффициентов – как раз для массовых машин с мощностью двигателя до 160 л. с., наиболее востребованных у населения", — передает слова Алиханова ТАСС.

Министр отметил, что в 2024 году физлица ввезли около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощнее 160 л. с. И это всего 11% от общего объема российского рынка легковых автомобилей за год и 16% от всех импортированных машин в РФ.