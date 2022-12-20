Каждого второго самарца привлекает стоимость китайских авто

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В 2022 году жители Самары изменили свое мнение о китайском автопроме. Согласно опросу Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и сервиса по проверке автомобилей Автокод, каждый третий отмечает, что качество автомобилей стало выше. Ключевыми критериями выбора считаются хорошая комплектация, внешний вид и низкая стоимость.

Заявления многих автомобильных концернов о приостановке деятельности в России, прекращение импорта, повышение цен на новые автомобили — все это заставило каждого второго самарцы задуматься о приобретении машины с пробегом или б/у (72%). Ранее основными препятствиями для такого приобретения были крупные технические неисправности машины (76%), скрытые последствия ДТП (70%), проблемы с документами у бывшего владельца автомобиля (63%), механические повреждения кузова (47%) или скрученный пробег (44%).

Жители Самары все еще больше доверяют производителям японских (50%), немецких (26%) и корейских (9%) авто. Тем не менее уже сейчас 5% респондентов готовы поверить в китайские марки. При этом большинство опрошенных самарцев отмечают, что стали лучше относиться к автомобилям китайского производства (71%). Из них, 37% уже сейчас готовы купить Haval, Chery или Lifan. Еще 11% утверждают, что им всегда нравились машины китайского производства.

В 2022 году китайские автомобили активно покупали в июне, августе и октябре — рост спроса составил 28%, 17% и 19% месяц к месяцу соответственно. Самой продаваемой маркой автомобилей, по данным Сервиса Автокод, стала Haval — с января 2022 года продажи увеличились на 84%. На втором месте автомобили от Geely (+63%), за ними следуют машины марки Faw (+35%). Четвертую строчку занимают автомобили Chery (+31%) и замыкает пятерку бренд Lifan (+5%).

Чаще всего в пользу китайских брендов, по мнению самарцев, говорят хорошая комплектация (61%), привлекательный внешний вид (48%), низкая стоимость (43%), отделка салона (26%), дешевые запчасти (22%) и развитые дилерские сети (13%). Однако, жители города по прежнему считают китайские автомобили недостаточно надежными. Среди основных опасений, которые называют респонденты, проблемы при перепродаже машины (60%), долговечность двигателя и электроники (53%), плохое качество кузова (46%), некачественность сборки (30%) и проблемы с запчастями (28%)

Чтобы защитить свою машину от происшествий на дорогах и технических неисправностей, владельцы автомобилей китайского производства приобретают каско. Идеальными критериями такой услуги считаются помощь во время несчастного случая (59%), поддержка на дороге (41%), защита оборудования (29%), гарантия сохранения первоначальной стоимости автомобиля (23%) и услуги автоконсьержа (8%). По мнению каждого второго респондента (43%) такие опции для машин из Поднебесной вполне могут превышать стоимость в 20 000 рублей, а 8% из них считают, что цена может доходить до 100 000 рублей.

«Мы видим шестикратный рост продаж каско в этом году по сравнению с 2021 годом для автомобилей китайского производства. Среди причин роста: возросший интерес к новым брендам, гибкая ценовая политика китайских автоконцернов и отсутствие проблем с сервисным обслуживанием. Кроме того, наша компания стала официальным партнером ключевых китайских автодилеров и предлагает выгодный тариф. Сейчас самыми проблемными брендами с точки зрения дефицита запчастей остаются европейские и американские марки BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM и Porsche» - отмечает вице-президент “Ренессанс страхование” Сергей Демидов.

Любители китайского автопрома проживают в Екатеринбурге, там их доля равна 71%. В топ-регионы по положительному отношению к автомобилям китайского производства вошли также Казань (69%), Санкт-Петербург (60%), Новосибирск (58%) и Москва (55%).