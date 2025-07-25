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За полгода интерес к квартирам в новостройках Самары вырос на 10%

25 июля 2025 12:54
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за полгода интерес к квартирам в новостройках Самары вырос на 10%

Специалисты «Авито Недвижимости» подвели итоги I полугодия 2025 года на первичном рынке жилья в России. Год к году предложение квартир в новостройках выросло на 28%. Выбор однокомнатных квартир увеличился на 34%, студий — на 33%, «двушек» — на 24%, «трешек» — на 9%. За полугодие количество доступных для покупки новостроек на платформе выросло на 10%.

По сравнению с I полугодием 2024 года выбор первичного жилья стал больше в 27 из 41 города, которые попали в исследование платформы. 

Объем проектов в строительстве в I полугодии 2025 года несколько увеличился год к году — с 114,6 млн. кв. м до 117,6 млн кв. м. Значения объемов строительства по-прежнему высокие, однако на фоне охлаждения спроса наблюдается замедление: согласно данным ДОМ.РФ, по итогам I полугодия 2025 года в стройку выведено на 22% меньше площадей, чем в аналогичный период прошлого года.

Интерес потенциальных покупателей к новостройкам на платформе снизился год к году, однако по сравнению со II полугодием 2024 года вырос на 6%. «Однушки» и «двушки» стали востребованнее на 8%, «трешки» — на 5%, студии — на 3%. За рассматриваемый период активность на первичном рынке увеличилась в 26 из 41 города исследования. В Саратове спрос за полугодие прибавил 86%, в Омске — 71%, в Воронеже — 50%, в Иванове — 47%, Твери — 34%, Калуге — 31%, Липецке — 29%, Улан-Удэ — 27%. В Москве интерес к приобретению жилья в новостройках увеличился на 3%. В Самаре за тот же период интерес к квартирам в новостройках вырос на 10%. Отдельно спрос вырос на двухкомнатные (+17%), трехкомнатные квартиры (+13%) и студии (+37%).   

Продажи квартир в новостройках России в I полугодии 2025 года составили  225,8 тысяч сделок по ДДУ на общую сумму 2,2 трлн. рублей, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Что касается средней площади купленной квартиры, то, по данным ДОМ.РФ, в I полугодии 2025 года наблюдается рост в среднем по стране (с 46,7 м2 до 47,6 м2), при этом в крупных регионах тенденции разнонаправленные: в Москве средняя площадь проданной квартиры выросла с 49,2 до 50,5 кв. м. 

Доля сделок с использованием ипотеки в I полугодии составила 57% с явным трендом на увеличение: с 47% в январе до 62% в июне 2025 года. Однако рынок все еще отстает от прошлогодних значений, когда проникновение ипотеки в сделках с новостройками достигало 74%.  

По данным «Авито Недвижимости», год к году цены на квартиры в новостройках выросли на 2%. В Самаре средняя стоимость квартир в новостройке составила 8,2 млн рублей.

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