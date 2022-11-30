Дмитрий Азаров проверил ход строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» - общая готовность 70,9%

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В среду, 30 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросам строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». В нем приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области и руководители подрядных организаций.

По вопросу строительства автодороги «Обход Тольятти», которая включает трассу общей протяженностью в 100 км, Дмитрию Азарову доложил генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев. «Готово 48 км дороги, там выполнен стопроцентный конструктив. Установлено 3800 столбов освещения из 4700, установлено 100 км барьерного ограждения из 250 км. На 32 искусственных сооружениях из 37 смонтированы балки, часть находится в стопроцентной готовности. Частично открыто рабочее движение. То есть большая степень готовности. Идем в плане», - сообщил Алексей Андреев.

В рамках строительства трассы возводится путепровод над коммуникациями «Тольяттиазота» и железнодорожными путями. Сооружение имеет 3 пролета общей протяженностью 390,5 метра.

«На этом путепроводе ведется сборка пролетного строения, 20 декабря - третий этап надвижки. Тоже идем в графике. По развязкам в районе села Зеленовка идет сборка путепровода. По развязке на Ульяновск и Сызрань – балки смонтированы, движение под путепроводом уже открыто», - сказал генеральный директор АО «ДСК «Автобан».

На трассе «Обход Тольятти» будет организовано четырехполосное движение. Расчетная скорость движения - 120 км/ч.

Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Руководитель команды проекта «Тольятти» АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кондаков доложил губернатору Самарской области о степени технической готовности сооружения.

«У нас всего 26 опор, 25 пролетных строений. Работы идут на всех 26 опорах, 15 построены. Выполнены надвижки 7 пролетных строений на левом берегу и 4 на правом. С 10-12 декабря мы выходим на последние ключевые опоры. Самая главная - 13-я опора, на которой мы стыкуемся: опора принимает два пролета с двух сторон. Ее надвижка запланирована на середину января, - рассказал Дмитрий Кондаков, - Мы уже начали делать монтаж всех металлоконструкций на окрашенных пролетах как с левой стороны, так и с правой стороны. В зиму планируем планово это делать. Предстоит выполнить большой комплекс работ по прокладке кабельных мостов, электрики, служебных проходов. Людей для выполнения работ хватает».

Общая готовность строительства Волжского моста и трасса «Обход Тольятти» составляет 70,9%. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что работы идут по графику несмотря на все сложности, которые возникали в разные периоды - это трудности с поставкой металла, необходимость нового согласования сортов стали, погодные условия. «Только за прошлый месяц 22 нерабочих дня были на стройке моста из-за сильного ветра, шторма. Монтажники не могли работать. Задача стоит в 2024 году мост сдать. Уверен, мы с ней справимся. Напомню, что 48 километров трассы уже полностью готовы к эксплуатации. Бываю на этом объекте достаточно часто, и каждый раз он производит сильное впечатление».

Залог ритмичности строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» – стабильное финансирование в необходимом объеме. Его удалось обеспечить благодаря поддержке проекта со стороны Президента страны Владимира Путина, Правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Так, на строительство объекта удалось привлечь значительный объем средств опережающего финансирования.

«Внимание и помощь Президента в реализации проекта являются определяющими. Именно поддержка Владимира Владимировича Путина позволяет сегодня нам находиться в графике и рассчитывать на то, что в соответствии с ранее установленными датами все работы будут завершены, - подчеркнул Дмитрий Азаров, - В преддверии моей командировки в Москву мы сегодня с подрядчиками разобрали проблемные вопросы. В продолжение обозначенных тем буду отрабатывать с профильными министерствами, с нашими коллегами из федерального правительства, с которыми мы, конечно, ведем работу по этому мостовому переходу в тесном взаимодействии».

Проект строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа - Западный Китай» - самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатором его реализации является Самарская область. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

«Та историческая встреча в ходе визита Президента страны Владимира Владимировича Путина в наш регион и его поручение по корректировке транспортной стратегии страны предопределило ход дальнейших действий. 7 марта 2018 года поручение Президента дало мощнейший импульс началу строительства - сначала обоснованию, внесению изменений в важнейшие стратегические документы страны, а в дальнейшем этой масштабной стройке, которая на десятилетия вперед создаст основу благополучия и опережающего развития Самарской области», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО