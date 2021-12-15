Я нашел ошибку
Главные новости:
Мини-приложение «Другое дело» создано, чтобы мотивировать людей на участие в самых разных общественно полезных и развивающих активностях.
Жители Самарской области могут оплатить поездку на космодром бонусами за полезные дела
В 2021 году премия проводилась впервые. В заявочной кампании приняли участие более 3 000 человек из разных регионов страны.
«iВолга» и «Самокат» - победители Всероссийской премии Росмолодёжи «Время молодых»
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
"Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", - заявил Байден.
Джо Байден рассчитывает на дальнейшие личные контакты с президентом России Владимиром Путиным
Привиться можно вакциной Спутник V, Спутник Лайт, Ковивак, Эпивак. Кроме того, все желающие смогут пройти вакцинацию против гриппа.
В Сызрани, в МФЦ «Монгора», будет работать пункт вакцинации
Ее отправили в колонию на четыре года и 10 дней.
В Омске вынесен приговор матери, которая вместе с подругой истязала своего сына
"Здесь я знаю потрясающих людей, я знаю здесь потрясающих врачей, я знаю здесь потрясающую профессуру, у меня здесь множество друзей".
"Есть более достойные": Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области
В Самаре за сутки заболели 237 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
0.38
EUR 83.24
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Сызрани, в МФЦ «Монгора», будет работать пункт вакцинации

15 декабря 2021 17:28
94
Привиться можно вакциной Спутник V, Спутник Лайт, Ковивак, Эпивак. Кроме того, все желающие смогут пройти вакцинацию против гриппа.

Завтра в городе Сызрань, в МФЦ «Монгора» (пр. 50 лет Октября, 28) будет работать пункт вакцинации.

 Время работы: с 10:00 до 17:00.

Пройти вакцинацию без посещения медицинских учреждений могут все желающие. Бригады врачей проведут предварительное медицинское обследование.

Привиться можно вакциной Спутник V, Спутник Лайт, Ковивак, Эпивак. Кроме того, все желающие смогут пройти вакцинацию против гриппа вакцинами: Ультрикс, Квадри, Гриппол.

Документы, необходимые для прохождения вакцинации: паспорт РФ, страховой полис, СНИЛС.

Теги: Вакцинация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ежедневно работают пункты вакцинации в СОУНБ и в медицинском колледже им. Н.Ляпиной.
15 декабря 2021, 14:57
Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа
Ежедневно работают пункты вакцинации в СОУНБ и в медицинском колледже им. Н.Ляпиной. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
163
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021, 12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
Кроме того, прививку от новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов, в том числе в 11 круглосуточных. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
685
Конструкция вакцины против штамма "омикрон" собрана
11 декабря 2021, 13:47
Конструкция вакцины против штамма "омикрон" собрана
Пока нет оснований менять существующую вакцину "Спутник". Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1070
В центре внимания
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
15 декабря 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
92
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
15 декабря 2021  13:54
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
372
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
210
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
15 декабря 2021  12:05
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
227
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
15 декабря 2021  09:35
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
295
Весь список