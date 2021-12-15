В Сызрани, в МФЦ «Монгора», будет работать пункт вакцинации

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Завтра в городе Сызрань, в МФЦ «Монгора» (пр. 50 лет Октября, 28) будет работать пункт вакцинации.



Время работы: с 10:00 до 17:00.



Пройти вакцинацию без посещения медицинских учреждений могут все желающие. Бригады врачей проведут предварительное медицинское обследование.



Привиться можно вакциной Спутник V, Спутник Лайт, Ковивак, Эпивак. Кроме того, все желающие смогут пройти вакцинацию против гриппа вакцинами: Ультрикс, Квадри, Гриппол.



Документы, необходимые для прохождения вакцинации: паспорт РФ, страховой полис, СНИЛС.