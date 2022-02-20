В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19

На 20 февраля в регионе за сутки госпитализировано 378 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18962, нарастающим итогом 5789810.
Подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19:
- 996 в г. Самарa
- 883 в г. Тольятти
- 278 в г. Сызрань
- 251 в г. Чапаевск
- 204 в г. Новокуйбышевск
- 151 в г. Отрадный
- 144 в г. Жигулевск
- 116 в г. Кинель
- 116 в Нефтегорском районе
- 116 в Приволжском районе
- 85 в Клявлинском районе
- 84 в Волжском районе
- 77 в Похвистневском районе
- 76 в Красноярском районе
- 53 в Кошкинском районе
- 41 в Челно-Вершинском районе
- 40 в Кинельском районе
- 38 в г. Похвистнево
- 38 в Хворостянском районе
- 37 в Сызранском районе
- 29 в Шигонском районе
- 28 в Безенчукском районе
- 25 в Ставропольском районе
- 24 в Красноармейском районе
- 23 в г. Октябрьск
- 19 в Алексеевском районе
- 17 в Елховском районе
3719 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 270 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 292619 случаев коронавируса.
Скончались 6971 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.