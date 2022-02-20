В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19

182

На 20 февраля в регионе за сутки госпитализировано 378 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18962, нарастающим итогом 5789810.

Подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19:

- 996 в г. Самарa

- 883 в г. Тольятти

- 278 в г. Сызрань

- 251 в г. Чапаевск

- 204 в г. Новокуйбышевск

- 151 в г. Отрадный

- 144 в г. Жигулевск

- 116 в г. Кинель

- 116 в Нефтегорском районе

- 116 в Приволжском районе

- 85 в Клявлинском районе

- 84 в Волжском районе

- 77 в Похвистневском районе

- 76 в Красноярском районе

- 53 в Кошкинском районе

- 41 в Челно-Вершинском районе

- 40 в Кинельском районе

- 38 в г. Похвистнево

- 38 в Хворостянском районе

- 37 в Сызранском районе

- 29 в Шигонском районе

- 28 в Безенчукском районе

- 25 в Ставропольском районе

- 24 в Красноармейском районе

- 23 в г. Октябрьск

- 19 в Алексеевском районе

- 17 в Елховском районе



3719 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 270 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 292619 случаев коронавируса.

Скончались 6971 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.



