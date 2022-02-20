Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинель-Черкасском районе автомобилистка врезалась в дерево
В Кинель-Черкасском районе автомобилистка врезалась в дерево
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
В Госдуме на ближайшем заседании рассмотрят вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса
В Госдуме на ближайшем заседании рассмотрят ситуацию вокруг Донбасса
Житель Сызрани решил стать "закладчиком", но успел проработать лишь один месяц
Житель Сызрани решил стать "закладчиком", но успел проработать лишь один месяц
Треть медалей на Олимпиаде для страны завоевали росгвардейцы
Треть медалей на Олимпиаде для страны завоевали росгвардейцы
В Сызрани легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик
В Сызрани легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик
В Кинеле полицейские задержали подозреваемых в приготовлении к хищению нефтепродуктов
В Кинеле полицейские задержали подозреваемых в приготовлении к хищению нефтепродуктов
Подарков и премий на 23 февраля и 8 Марта в этом году будет больше, чем до пандемии
Подарков и премий на 23 февраля и 8 Марта в этом году будет больше, чем до пандемии
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
0.01
EUR 86.15
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19

20 февраля 2022 13:39
182
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19

На 20 февраля в регионе за сутки госпитализировано 378 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18962, нарастающим итогом 5789810.
 Подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19:
- 996 в г. Самарa
- 883 в г. Тольятти
- 278 в г. Сызрань
- 251 в г. Чапаевск
- 204 в г. Новокуйбышевск
- 151 в г. Отрадный
- 144 в г. Жигулевск
- 116 в г. Кинель
- 116 в Нефтегорском районе
- 116 в Приволжском районе
- 85 в Клявлинском районе
- 84 в Волжском районе
- 77 в Похвистневском районе
- 76 в Красноярском районе
- 53 в Кошкинском районе
- 41 в Челно-Вершинском районе
- 40 в Кинельском районе
- 38 в г. Похвистнево
- 38 в Хворостянском районе
- 37 в Сызранском районе
- 29 в Шигонском районе
- 28 в Безенчукском районе
- 25 в Ставропольском районе
- 24 в Красноармейском районе
- 23 в г. Октябрьск
- 19 в Алексеевском районе
- 17 в Елховском районе


3719 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 270 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 292619 случаев коронавируса.
Скончались 6971 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.

 

Теги: В центре внимания Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 февраля 2022, 12:55
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 13 пациентов умерли и 4 788 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
706
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022, 13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 14 пациентов умерли и 3 945 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
823
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022, 13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 18 пациентов умерли и 2 468 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
825
В центре внимания
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
20 февраля 2022  13:39
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
180
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 февраля 2022  12:55
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
706
Губернатор поручил минстрою настроить чёткое взаимодействие с застройщиками по решению вопросов переселения граждан.
18 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья
867
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022  13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
823
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
1432
Весь список