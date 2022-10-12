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В Самарской области еще 628 человек заболели коронавирусом за сутки

12 октября 2022 13:57
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В Самарской области еще 628 человек заболели коронавирусом за сутки

 

За минувшие сутки в РФ выявлено 15 640 новых случаев коронавируса, 628 — в Самарской области.

За последние сутки в России госпитализировано 1 813 человек, 43 – в Самарской области.

Умерли за это время 105 жителей России, из них 2 – в Самарской области.

Выздоровели за сутки с 11 по 12 октября 2022 года в стране 30 409 человек, в регионе — 1 004 человека.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 21 248 603 жителя, умерли 388 509 человек, выздоровел 20 500 961 человек.

В Самарской области за все время ковидом заболели 472 294 жителя, умерли 8 054 пациента, выздоровели 460 452 человека.

Теги: Коронавирус

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