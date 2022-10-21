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В Самарской области еще 336 заболели коронавирусом за сутки

21 октября 2022 13:53
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В Самарской области еще 336 заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в РФ выявлен 9 761 новый случай коронавируса, 336 — в Самарской области.

За последние сутки в России госпитализировано 1 413 человек, 43 – в Самарской области.

Умерли за это время 93 жителя России, из них 2 – в Самарской области.

Выздоровели за сутки с 20 по 21 октября 2022 года в стране 15 672 человека, в регионе — 358 человек.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 21 354 915 жителей, умерли 389 359 человек, выздоровели 20 693 493 человека.

В Самарской области за все время ковидом заболели 476 208 жителей, умерли 8 078 пациентов, выздоровели 464 603 человека.

Теги: Коронавирус

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