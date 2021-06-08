Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19

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В Самарской области в 2021 году будут работать 34 официальных пляжа. Перед началом купального сезона все зоны отдыха проверят сотрудники Роспотребнадзора.

По данным ведомства, подготовка пляжей все еще продолжается. Заключения о соответствии воды санитарным правилам еще не выданы.



В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что проверки запланированы и во время купального сезона. Так, специалисты будут следить за качеством воды и песка - отбирать пробы и исследовать их на наличие микроорганизмов, паразитов, химических загрязнений, а также вирусов, в том числе возбудителя COVID-19.



Если сотрудники Роспотребнадзора найдут какие-либо отклонения, то на пляжах установят специальные аншлаги - черный шар или плакат "Купание запрещено", пишет Сова.инфо.