Роспотребнадзор высказался о проведении массовых мероприятий в Самарской области

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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области рассмотрел возможность проведения общественных торжественных и спортивных мероприятий. Но решение оказалось неоднозначно.

— Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более 1000 человек, а в отношении разрешенных к проведению тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности — в первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование, — сообщили в оперштабе.

Всего с начала года в Самарской области зарегистрировали 61 050 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее количество — в Самаре, Тольятти, Сызрани. За прошедшие сутки зарегистрирован 461 случай. Показатель заболеваемости в регионе составил 14,49 на 100 тысяч населения.

Пока в Самарской области действует запрет на массовые мероприятия. COVID-ограничения в июле ужесточил губернатор Дмитрий Азаров.

При этом в ближайшие выходные в Самаре будут отмечать День города. Пока никаких распоряжений и рекомендаций относительно отмены массовых гуляний от властей и Роспотребнадзора не поступало. Программу праздника пока тоже не представили. Но проходила информация об организации 4 салютов в честь Дня города. В прошлом году празднование растянули на несколько дней, чтобы избежать скопления людей, пишет 63.ru.