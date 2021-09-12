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В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим

12 сентября 2021 13:42
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила россиянам, возможна ли скорая отмена масочного режима, сообщает ТАСС. 

Попова подчеркнула, что пока в России нет оснований для отмены масочного режима. Снятие антиковидных мер возможно только в том случае, когда россияне перестанут заражаться коронавирусом. Об этом глава ведомства сообщила журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

Анна Попова отметила, что сейчас в России продолжается активная борьба с опасным вирусом. И пока единственный способ его одолеть - вакцинация. 

Напомним, что по данным федерального оперативного штаба, COVID-19 переболело уже свыше 7 миллионов россиян. При этом выздоровело больше 6,3 млн граждан, пишет Сова.инфо.

Теги: Анна Попова коронавирус Роспотребнадзор

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