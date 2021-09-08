В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом коронавируса

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Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — подчеркнула Пшеничная в беседе с «РИА Новости», опубликованной 8 сентября.

По ее словам, каких-то новых симптомов COVID-19 в целом за последнее время не появилось. Она уточнила, что все они были описаны еще в прошлом году.

В статье, опубликованной 19 августа на сервере препринтов medRxiv, говорилось о том, что британские ученые проследили за изменением основных симптомов коронавирусной инфекции. Так, по их словам, в период с апреля по декабрь 2020 года пациенты в основном жаловались на боли в горле, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния. Тогда как после мая 2021 года к жалобам заболевших COVID-19 добавилась головная боль.

Вместе с тем 3 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдаются неплохие темпы вакцинации от коронавируса, однако их необходимо ускорить, чтобы избежать критичного прироста новых случаев в осенний период.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в России стабильна, но показатели распространенности всё еще остаются достаточно высокими. Глава Роспотребнадзора также указала на необходимость носить средства защиты в помещениях или при массовом скоплении людей, пишут "Известия".