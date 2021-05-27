От коронавируса в Самарской области умерли 13 врачей

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В Самарской области за последние три года зарегистрировано 451 случай профессиональных заболеваний и отравлений. Это следует из доклада самарского управления Роспотребнадзора.

Также у работников медицинских учреждений зарегистрировано 42 острых профессиональных заболевания со стойкой утратой трудоспособности, 13 из них со смертельным исходом — от воздействия биологического фактора «новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19».

Основная часть профессиональной заболеваемости регистрировалась на

— «РКЦ Прогресс» (9,35 % случаев),

— больницах Пирогова и Середавина (по 7,48 % случаев),

— «ОДК-Кузнецов» и «ГК Электрощит» (по 5,61 % случаев),

— ПАО «Кузнецов» (2,80 %);

— ТГКБ № 5 (4,67 %),

— «Волгоцеммаш» (1,87%),

— Новокуйбышевской центральной больнице (2,80 %). +

Кроме этого, Роспотребнадзор впервые подсчитал число больных внебольничной пневмонией и умерших от неё, пишет Другой Город.