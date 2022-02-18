Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

35

На 18 февраля в регионе за сутки госпитализировано 554 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 22248, нарастающим итогом 5752590.

Подтверждено за сутки 3828 случаев COVID-19:

- 474 в г. Самара

- 1319 в г. Тольятти

- 287 в г. Новокуйбышевск

- 230 в г. Сызрань

- 165 в г. Чапаевск

- 147 в г. Отрадный

- 142 в г. Жигулевск

- 118 в Волжском районе

- 81 в Кинель-Черкасском районе

- 79 в Нефтегорском районе

- 74 в г. Кинель

- 65 в Сергиевском районе

- 60 в г. Похвистнево

- 55 в Кошкинском районе

- 50 в Похвистневском районе

- 49 в Большеглушицком районе

- 46 в Богатовском районе

- 45 в Клявлинском районе

- 38 в Красноармейском районе

- 38 в Шигонском районе

- 33 в Приволжском районе

- 33 в Сызранском районе

- 26 в Хворостянском районе

- 26 в Челно-Вершинском районе

- 26 в Борском районе

- 26 в г. Октябрьск

- 20 в Безенчукском районе

- 20 в Исаклинском районе

- 18 в Алексеевском районе

- 12 в Кинельском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 6 в Елховском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 4 в Пестравском районе

3483 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 345 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 284691 случай коронавируса.

Скончались 6946 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.



Дополнительно

На 16.02.2022

- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 686 на 100 тысяч населения (ПФО – 573, РФ – 544); лидируют в ПФО – Пермский край – 997, Кировская область – 772;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 111 на 100 000 населения – 9 место в ПФО (ПФО – 127, РФ – 123); в начале списка в ПФО – Пермский край – 204, Республика Удмуртия – 193, Оренбургская область – 165;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 13 место в округе – -10,9% (ПФО – 27,3%, РФ – 5,6%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 161,5%, Республика Башкортостан – 68,4%, Республика Удмуртия – 49,8%;

- выявлено за сутки пневмоний – 6 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 6), в начале списка - Нижегородская область – 17, Республика Мордовия – 15, Пензенская область – 14;

- госпитализировано за сутки 16 человек на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 13). В начале списка – Кировская область – 19, Республика Чувашия – 18, Республика Мордовия – 17.