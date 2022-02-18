Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 18 февраля в регионе за сутки госпитализировано 554 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 22248, нарастающим итогом 5752590.
Подтверждено за сутки 3828 случаев COVID-19:
- 474 в г. Самара
- 1319 в г. Тольятти
- 287 в г. Новокуйбышевск
- 230 в г. Сызрань
- 165 в г. Чапаевск
- 147 в г. Отрадный
- 142 в г. Жигулевск
- 118 в Волжском районе
- 81 в Кинель-Черкасском районе
- 79 в Нефтегорском районе
- 74 в г. Кинель
- 65 в Сергиевском районе
- 60 в г. Похвистнево
- 55 в Кошкинском районе
- 50 в Похвистневском районе
- 49 в Большеглушицком районе
- 46 в Богатовском районе
- 45 в Клявлинском районе
- 38 в Красноармейском районе
- 38 в Шигонском районе
- 33 в Приволжском районе
- 33 в Сызранском районе
- 26 в Хворостянском районе
- 26 в Челно-Вершинском районе
- 26 в Борском районе
- 26 в г. Октябрьск
- 20 в Безенчукском районе
- 20 в Исаклинском районе
- 18 в Алексеевском районе
- 12 в Кинельском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 4 в Пестравском районе
3483 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 345 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 284691 случай коронавируса.
Скончались 6946 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.
Дополнительно
На 16.02.2022
- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 686 на 100 тысяч населения (ПФО – 573, РФ – 544); лидируют в ПФО – Пермский край – 997, Кировская область – 772;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 111 на 100 000 населения – 9 место в ПФО (ПФО – 127, РФ – 123); в начале списка в ПФО – Пермский край – 204, Республика Удмуртия – 193, Оренбургская область – 165;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 13 место в округе – -10,9% (ПФО – 27,3%, РФ – 5,6%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 161,5%, Республика Башкортостан – 68,4%, Республика Удмуртия – 49,8%;
- выявлено за сутки пневмоний – 6 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 6), в начале списка - Нижегородская область – 17, Республика Мордовия – 15, Пензенская область – 14;
- госпитализировано за сутки 16 человек на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 13). В начале списка – Кировская область – 19, Республика Чувашия – 18, Республика Мордовия – 17.