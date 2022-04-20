Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области завоевала серебряные медали.
В Астрахани завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине "футзал"
Завершается Декларационная кампания 2022 года
Жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая заявить доходы, полученные в течение 2021 года
В Самаре за сутки заболели 40 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей
Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей
Порядка 98 тысяч работников в России находятся в простое
Порядка 98 тысяч работников в России находятся в простое
Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов.
Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.03
-0.42
EUR 85.97
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

20 апреля 2022 14:09
78
В Самаре за сутки заболели 40 человек.

20 апреля в Самарской области выявлено 177 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 40 в г. Самаре
- 23 в г. Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 11 в Волжском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Борском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Октябрьск

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мутации коронавируса не закончатся
20 апреля 2022, 09:23
Мутации коронавируса не закончатся
Никто не может исключить появление нового штамма. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
193
В Самаре за сутки заболели 55 человек.
19 апреля 2022, 23:30
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 55 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
547
В Самаре за сутки заболели 117 человек.
18 апреля 2022, 14:06
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболели 117 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
626
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
20 апреля 2022  14:05
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
158
названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
20 апреля 2022  10:52
Названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
355
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
20 апреля 2022  10:34
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
192
Темами для обсуждения стали вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе.
19 апреля 2022  21:59
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым в Москве
447
В рамках рабочей поездки в Москву Дмитрий Азаров проводит ряд встреч, по вопросам защиты на федеральном уровне социально значимых проектов.
19 апреля 2022  20:03
Ещё 5,8 млрд рублей будет направлено в Самарскую область в 2022 году на переселение граждан из аварийного жилья
1154
Весь список