Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

78

20 апреля в Самарской области выявлено 177 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 40 в г. Самаре

- 23 в г. Тольятти

- 17 в г. Сызрань

- 11 в Волжском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Борском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в г. Октябрьск