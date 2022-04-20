Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

20 апреля в Самарской области выявлено 177 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 40 в г. Самаре
- 23 в г. Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 11 в Волжском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Борском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Октябрьск