Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге

В Нижегородской области завершился третий, финальный этап Кубка России в дисциплине «Вейкборд-электротяга». Обладателем золота в категории «Юниоры» (до 18 лет) по итогам соревнований стал житель Самары, первокурсник института автоматики и информационных технологий Самарского государственного политехнического университета, мастер спорта Владимир Балаев.

«От всей души поздравляю Владимира с большой победой! Это гордость не только для его семьи, но и для всей Самары – города, который невозможно представить без водных видов спорта. Отличное завершение летнего сезона и заряд энергии накануне нового учебного года в новом статусе студента политехнического университета. Хорошей учебы и новых достижений в спорте!»

– сказал глава города Самара Иван Носков.