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В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева» среди спортсменов до 21 года.



В турнире приняли участие 370 атлетов из 41 региона Российской Федерации. Сборную Самарской области представляли 12 дзюдоистов. По итогам медального зачета сборная 63 региона заняла третье место.



Яковенко Полина (тренер - Магзумова Е.Ш., весовая категория 48 кг) - золото;

Устимова Дарья (тренеры - Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В., весовая категория 57 кг) - золото;

Лепешкова Кристина (тренеры - Сараева А.А., Парсаев Г.А., весовая категория 63 кг) - золото;

Бакулина Татьяна (тренеры - Овчинников А.В., Румянцева Е.В., весовая категория 57 кг) - бронза.

Фото: минспорт СО