В самарском спорткомплексе «Маяк» прошло тестирование ГТО среди инвалидов и лиц с ОВЗ

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В Самаре в спортивном комплексе «Маяк» инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятии приняли участие более 100 воспитанников коррекционных школ-интернатов губернии, домов-интернатов для инвалидов и детей инвалидов, а также спортсмены из команды «Крылья Мечты». По итогу тестирования каждый участник получил памятную медаль. Ну а самые ловкие и сильные получат значки ГТО.



Третий год на территории Самарской области реализуется проект «Инклюзивный спорт для всех». За это время его участниками стали около 1500 юнифайд-спортсменов и 18 объединенных школ, на базе которых проводятся спортивные тренировки. Проект способствует развитию в России инклюзии и социализации людей с особенностями интеллектуального развития, обучению специалистов для этой работы.

Фото: Минспорта Самарской области