110

В Самарской области завершился региональный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», который ежегодно проводится с 2008 года.

Крупнейший социально-спортивный проект реализуется на территории 72 регионов Российской Федерации. Его основной целью является проведение соревнований по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных организаций.

В сезоне 2022-2023 гг. в чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 361 команда из 40 муниципальных образований области.

У девушек в решающем матче серьезной борьбы не получилось. Команда «Ника» из лицея села Хрящевка уже в стартовой четверти благодаря результативной игре Софьи Кобенко довольно быстро добились преимущества в счете над соперницами из отрадненской СОШ № 10. В оставшееся игровое время девушки уверенно довели матч до победы - 56:45. Бронза - у ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина (ж/д ст. Клявлино). Лучшим игроком турнира признана Софья Кобенко (с. Хрящевка).

У юношей в матче за золотые медали баскетболисты школьной команды «Звезда» из Рощинского одержали еще более убедительную победу, не оставив шанса своим соперникам из ШБК «Ника» - 90:34. Бронзовые медали завоевали представители ГБОУ гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск. Лучший игрок турнира – Артем Малышев (пгт. Рощинский).

«Благодаря Правительству Самарской области и личному вниманию Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова улучшается спортивная инфраструктура, создаются условия для развития детско-юношеского спорта. Отрадно, что увеличивается география турнира, растет профессионализм тренеров и результаты команд. И финальные матчи были тому подтверждением. Уверена, что наши ребята достойно представят губернию на межрегиональных соревнованиях. Желаю им удачи, и дойти до Суперфинала, представив Самарскую область как один из самых баскетбольных регионов», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

На сегодняшний день лучшим достижением баскетболистов 63 региона является третье место команды девушек ГБОУ СОШ № 8 (г.о. Отрадный) в Суперфинале чемпионата сезона 2010-2011 гг.

Фото: минспорта СО