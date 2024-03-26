Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году Неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья – читает страна».
В библиотеках Самары проходит неделя детской книги
Посвящённая юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики. На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная.
В Исторический парк Самары возвращается выставка «Путь к звёздам»
В Самарской области температура воздуха ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С.
В Самаре 27 марта до +4°С. На дорогах местами гололедица, снежная каша
На ООО «БСГ» завершен пилотный проект по внедрению методик бережливого производства.
«Производительность труда»: нацпроект помог тольяттинской компании улучшить производство
Электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации.
Больше половины организаций Самарской области пользуются электронным документооборотом при работе с «ЭнергосбыТ Плюс»
Победитель в категории до 9 лет - спортсмен из Самары.
В Самарской области завершилось первенство России по шашкам
Состоится 6 выпуск серии тематических онлайн-лекториев.
«Добрые новости»: состоится лекция «Современное медиаобразование. Чем заинтересовать школьников?»
Найденные предметы были спрятаны ухищренным способом в кондитерском изделии «чак-чак». 
В СИЗО-2 УФСИН СО пресечена попытка доставки запрещенных предметов
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области завершилось первенство России по шашкам

26 марта 2024 15:51
101
Победитель в категории до 9 лет - спортсмен из Самары.

В Самарской области с 17 по 26 марта проходило первенство России по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девушек до 11 и до 14 лет. Соревнования состоялись в Красноярском районе на базе санатория «Циолковский». Турнир 2024 года был посвящен 10-летию со дня подписания договора о принятии в РФ Севастополя и республики Крым. Участие приняли 670 спортсменов из 40 регионов, в том числе из Севастополя.

«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров особое внимание уделяет спорту. В нашем регионе развиваются 26 базовых видов спорта, аккредитованы федерации по 125 видам, каждый год мы проводим мероприятия в том числе всероссийского уровня. Очень приятно, что и первенство России по шашкам уже в течение нескольких лет проходит именно в Самарской области. Наш регион с удовольствием принимает команды из разных субъектов, организаторы прикладывают все усилия, чтобы соревнования проходили интересно. Думаю, что у всех, кто приехал на этот турнир, сложилось положительное впечатление о Самарской области», - отметила заместитель министра спорта региона Галина Дорохова.

В классической программе среди мальчиков до 9 лет за тур до окончания соревнований первое место обеспечил действующий победитель первенства мира Михаил Черноземов из Самарской области. Он выиграл 8 партий из 9. Второе место занял Лев Грошев из Московской области, третье – Глеб Крутиков из Свердловской области. Среди девочек до 9 лет первое место у Полины Зайцевой (Свердловская область), второе – у Алины Динисламовой (Башкортостан), третье – у Дарьи Вахрушевой (Нижегородская область). В блице лучшие результаты показали Михаил Черноземов и Дарья Вахрушева.

Среди участников до 11 лет в классической программе первенствовали Александр Ермиев (Свердловская область) и Лия Андреева (Москва), серебро у Дениса Филя (Москва) и Миланы Дубовенко (Саратовская область), бронза у Михаила Пермякова (Удмуртия) и Софии Дудник (Нижегородская область). Блиц выиграли Александр Ермиев и София Дудник.

В зачете участников до 14 лет в классике победы одержали представители сборной Якутии – Байдам Николаев и Нарыйаана Леонтьева. На втором месте Борис Гаврилов (Москва) и Айыына Прокопьева (Якутия), на третьем – Илья Мглинец (Брянская область) и Софья Степанова (Башкортостан). В турнире по быстрой игре первенствовали Владислав Ивкин (Орловская область) и Софья Степанова.

Проведение соревнований по шашкам способствует развитию и популяризации интеллектуальных видов спорта и вовлечению молодежи в систематические занятия, что является одной из целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

 

Фото: федерация шашек Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
158
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
163
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
197
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1186
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
845
Весь список