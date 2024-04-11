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В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Самарочка»

11 апреля 2024 10:36
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В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Самарочка»

В Самаре с 8 по 10 апреля проходили всероссийские соревнования по фигурному катанию – турнир «Самарочка». Спортсменов принял Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, возведенный в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В «Самарочке» принимали участие 105 спортсменов из 21 региона России в дисциплине «одиночное катание». Фигуристы выявляли сильнейших в турнирах среди спортсменов I разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Среди девушек I разряда победительницей стала Альбина Герасимова, представляющая Москву. Из самарских спортсменок лучший результат у Миланы Ишкиной – 12-е место. У юношей первенствовал Ильяс Халиуллин из Татарстана. Самарец Кирилл Андреянов стал 4-м.

Среди кандидатов в мастера спорта первые места заняли Арина Ореховская и Владислав Левичев из Оренбургской области. Из спортсменов нашего региона лучшие результаты у Софьи Исяновой – 9-е место и Андрея Денисова – 4-е место.

В соревнованиях мастеров представительница Самарской области Полина Тимошенко показала 3-й результат как в короткой, так и в произвольной программе и завоевала бронзовую медаль соревнований. Победила Валерия Шульская из Оренбурга. У мужчин сильнейшим был Владимир Ощепков из Пермского края. Представители Самарской области в этой категории не выступали.

Президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш напомнила, что соревнования «Самарочка» пришли на смену историческому для нашего региона турниру «Жигули», который переехал в Тольятти.

«В Тольятти сформировалась сильная школа фигурного катания под руководством тренера Олега Судакова, и «Жигули» переехали. Но и Самару мы не могли оставить без соревнований, так и родилась «Самарочка». Турнир мы проводим уже много лет, не прерывались и тогда, когда шло строительство нового Дворца спорта – нас временно принимал спорткомплекс «Орбита». Сейчас уже конец соревновательного сезона, но все равно заявок на участие было очень много. Участники приезжают, потому что знают – уровень проведения соревнований в Самаре очень хороший, представители федерации, спортивного объекта, минспорта делают все, чтобы турнир был профессиональным, красивым, домашним и уютным», - отметила Вера Богуш.

Гости соревнований отметили хорошую организацию турнира, уровень судейства, удобство самарского Дворца спорта.

«Соревнования как обычно прошли на высоком уровне. Мы поэтому и приезжаем каждый год в Самару: потрясающий Дворец спорта, условия, зал, судейство, и самое главное – большая конкуренция, которая мотивирует на дальнейшие результаты», - подчеркнула тренер-хореограф из Татарстана Илона Бикметова.

Проведение соревнований всероссийского уровня способствует популяризации фигурного катания в Самарской области и вовлекает население в систематические занятия физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В нашем регионе создание условий для занятий спортом, развитие необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

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