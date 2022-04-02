В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису

Представительницы Самарской области Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Екатерина Зиронова (тренер - Артем Тарасов) завоевали серебряные медали в командном турнире.
Спортсменки обыграли сборные Московской области со счетом - 3:0 и Краснодарского края - 3:2, но в финале уступили соперницам из Нижегородской области - 1:3.
Затем самарские девушки завоевали еще три медали:
Мария Тайлакова (женский парный разряд) - серебро;
Мария Тайлакова (женский одиночный разряд) - бронза;
Валерия Щербатых (женский парный разряд) - бронза.
Фото: минспорт СО