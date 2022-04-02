Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль среди всех категорий населения Самарской области проводился на территории муниципальных образований региона.
В губернии прошел зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» 
Представительницы Самарской области завоевали серебряные медали в командном турнире.
В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису
Будьте внимательны и осторожны!
Желтый уровень опасности: в ближайшее время местами по Самарской области ожидается гроза, с сохранением ночью
Сейчас в Безенчуке проживают 109 человек, прибывших в регион 28 марта.
Виктор Кудряшов побывал в пункте временного размещения вынужденных переселенцев в Безенчуке
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, на которых ночью будет проводиться аварийно-ямочный ремонт
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, на которых запланирована откачка воды ночью
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью
Главный тренер "Крыльев Советов"  подвел итоги матча против "Уфы".
Игорь Осинькин: "Мы пропустили быстрый гол. Он спутал наши карты"
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису

2 апреля 2022 21:40
173
Представительницы Самарской области завоевали серебряные медали в командном турнире.

Представительницы Самарской области Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Екатерина Зиронова (тренер - Артем Тарасов) завоевали серебряные медали в командном турнире.

Спортсменки обыграли сборные Московской области со счетом - 3:0 и Краснодарского края - 3:2, но в финале уступили соперницам из Нижегородской области - 1:3.

Затем самарские девушки завоевали еще три медали:

Мария Тайлакова (женский парный разряд) - серебро;
Мария Тайлакова (женский одиночный разряд) - бронза;
Валерия Щербатых (женский парный разряд) - бронза.

 

Фото:   минспорт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
922
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
627
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
462
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
469
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
474
Весь список