В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису

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Представительницы Самарской области Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Екатерина Зиронова (тренер - Артем Тарасов) завоевали серебряные медали в командном турнире.

Спортсменки обыграли сборные Московской области со счетом - 3:0 и Краснодарского края - 3:2, но в финале уступили соперницам из Нижегородской области - 1:3.

Затем самарские девушки завоевали еще три медали:

Мария Тайлакова (женский парный разряд) - серебро;

Мария Тайлакова (женский одиночный разряд) - бронза;

Валерия Щербатых (женский парный разряд) - бронза.

Фото: минспорт СО