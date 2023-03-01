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Они были посвящены 100-летию спортивного Общества и Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие более 80 юных спортсменов со всего региона.

18 апреля 2023 года исполняется 100 лет спортивному обществу «Динамо», которое объединяет в себе представителей всех силовых структур. Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является работа с детьми и подростками. На сегодняшний день на базе «Динамо» образовано 319 секций, где тренеры по лыжным гонкам, легкой атлетике, футболу, спортивному ориентированию, баскетболу, плаванию, дзюдо, рукопашному бою прилагают максимум усилий, чтобы увлечь ребят спортом, заинтересовать здоровым образом жизни.

Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения в 14 весовых категориях, посвященные 100-летию спортивного Общества и Дню защитника Отечества. Чтобы сразиться в честных поединках и показать спортивный дух и отличную физическую подготовку, в тольяттинский «Центр Гранит» прибыли более 80 юных динамовцев со всех уголков региона.

Дзюдо позволяет развивать не только физическую силу и ловкость, но и интеллект, требует большой умственной самоотдачи. Юные спортсмены вступили в борьбу с твердым желанием продемонстрировать свои навыки и силу. На трибунах переживали их родные и близкие. Юноши и девушки достойно боролись за победу, показывая прекрасные результаты на радость тренерам и болельщикам.

Призеры и победители личного первенства получили заслуженные медали и дипломы.