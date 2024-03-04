Тольяттинская команда "Жигули" - обладатель командного Кубка России по спидвею

В Тольятти сегодня завершился зимний гоночный сезон. На СТК имени Анатолия Степанова прошел командный Кубок России по мотогонкам на льду. Участниками соревнования стали команды из Тольятти, Каменска-Уральского, Саранска и Шадринска.
Заезды продолжались в течение двух дней. По результатам 40 стартов победителя и серебряного призера разделили всего 0,5 очка.
"Жигули" (Тольятти)
"Торпедо ШААЗ" (Шадринск)
"ЦТВС" (Каменск-Уральский)
В зимнем гоночном календаре российских соревнований по мотогонкам на льду остается еще один пункт – 9 и 10 марта в Шадринске пройдет личное первенство России среди юниоров.
Фото: Мега-Лада