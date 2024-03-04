Тольяттинская команда "Жигули" - обладатель командного Кубка России по спидвею

167

В Тольятти сегодня завершился зимний гоночный сезон. На СТК имени Анатолия Степанова прошел командный Кубок России по мотогонкам на льду. Участниками соревнования стали команды из Тольятти, Каменска-Уральского, Саранска и Шадринска.



Заезды продолжались в течение двух дней. По результатам 40 стартов победителя и серебряного призера разделили всего 0,5 очка.



"Жигули" (Тольятти)

"Торпедо ШААЗ" (Шадринск)

"ЦТВС" (Каменск-Уральский)



В зимнем гоночном календаре российских соревнований по мотогонкам на льду остается еще один пункт – 9 и 10 марта в Шадринске пройдет личное первенство России среди юниоров.



Фото: Мега-Лада