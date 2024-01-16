"Спорт - норма жизни": в 2023 году в Самарской области открылись три площадки ГТО

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В 2023 году в Самарской области открылись три площадки ГТО, возведенные в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Новые спортивные объекты появились в Волжском, Красноярском и Сызранском районах.



Одна из спортплощадок расположена в поселке Смышляевка Волжского района на улице Ново-Садовой, другая - в поселке Варламово Сызранского района на улице Специалистов, третья - в Красном Яру на улице Пионерской. Все площадки оборудованы мягким травмобезопасным покрытием, на них установлены турники, скамьи, брусья, шведские лестницы разного размера, предусмотрены территории для проведения подвижных игр.



Всего за время реализации федерального проекта с 2019 года в нашем регионе построены 24 такие площадки. С появлением новых спортобъектов многие жители губернии получили возможность самостоятельно заниматься спортом недалеко от дома, поддерживать форму и готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО. Доля населения Самарской области, систематически занимающегося физкультурой и спортом, возросла до 54%.



"Благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и личному вниманию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе создаются доступные спортивные площадки. В 2023 году они были построены на два месяца раньше запланировано срока, чтобы жители нашего региона могли активно проводить время и приобщаться к здоровому образу жизни", - подчеркивает врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО