Сотрудники полиции Самарской области приняли участие в открытом кубке по летнему мини-футболу

177

Мероприятие посвящалось 80 -летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Тольятти, на территории лыжной базы, в Автозаводском районе города, состоялся открытый кубок по летнему мини-футболу, посвященный 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Инициатором состязаний стала тольяттинская городская организация отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

В турнире приняли участие 40 спортсменов – представители четырех коллективов физической культуры.

Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место – Управление МВД России по г. Тольятти;

2 место – Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Тольятти – Федеральное государственное казенное учреждение Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – Госавтоинспекция Управления МВД России по г. Тольятти;

4 место – Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти.

На закрытии турнира представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин отметил, что спортивные победы сотрудники полиции посвятили 80-летию Великой Победы. Принимая активное участие в турнире полицейские почтили память ветеранов Великой Отечественной войны и пожелали тем, кто жив, здоровья и благополучия.

Старший инспектор-методист тольяттинского «Динамо» майор внутренней службы Наталия Лизько поблагодарила спортсменов за активное участие и вручила памятные кубки, дипломы и медали победителям и участникам соревнований.